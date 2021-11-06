美众议院通过法案：未来几年将投资 5500 亿美元搞基建，发展半导体制造

近日，美国众议院通过一款 5500 亿美元的基础设施法案，据悉这是近几十年来美国投资规模最大的一次基建法案。未来几年，这笔费用将用于美国的道路、桥梁、交通等基础设施的建设上。

根据投票，美众议院最终以 228 票对 206 票的结果，通过了这项修建基础设施的一揽子计划。

为了振兴经济，近几年来美国开始大力发展制造业，并且也将半导体制造的发展提到重要战略地位，并出台《美国半导体（芯片）生产激励措施法案》、《美国晶圆厂法案》，并将两个法案合并成《2020 年国防授权法案》，计划拿出 520 亿美元来资助半导体产业的发展。

而发展制造业，离不开道路、桥梁、交通等基础设施的支撑。为此不难理解，为何美国愿意进行如此大的投入来发展基础设施的建设。

这也让大家不由联想到近几年中国大力推进的新基建项目，由于改革开放的前四十年中，中国已经完成了传统的基础设施建设，当今的中国在进行新型的基础项目建设，也就是业界所说的“新基建”。中国的新基建主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。其目标是为了实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。

不难看出，在推进经济发展中，传统基础建设和新型的基础建设都发挥着不可或缺的作用。