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Win11 新工具，轻轻松松帮你安装任何安卓 APK 应用

2021/11/6 23:50:16 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 6 日消息，微软此前已经推出了适用于 Android 的 Windows 子系统，但由于仅限美国测试用户使用，国区小伙伴无论是想要安装子系统 (Windows Subsystem for Android）还是安装安卓 App 都十分麻烦。

目前最主流的方法还是在 Windows 11 通过 ADB 和命令行来安装安卓应用，这对于大部分用户来说实在是太麻烦。

此外，目前亚马逊应用商店仅提供了大约 50 个 Android 应用程序，这对于美国的小伙伴来说也相当不友好。

现在，意大利开发人员 Simone Franco 开发了一款 Microsoft Store 应用程序，只需双击 APK 即可轻松完成。他的 WSATools 有以下描述。

适用于 Android™ 的 Windows 子系统的易于使用的 apk 安装程序。

WSATools 是适用于 Windows 11 的 Android 子系统的简单 apk 安装程序，旨在直观并让用户立即感到宾至如归。

据介绍，这款应用的特点是：

  • APK 文件的资源管理器集成：双击并按安装！

  • APK 安装变得简单：只需点击一下即可。

  •  无需安装 ADB 并了解其命令。WSATools 处理一切！

  • 如果您的路径中已经有 platform-tools 软件包，它将使用该软件包！

  • 更多功能即将推出！

IT之家了解到，偷渡安装并不能解决 Google Play Services 的问题，如果你有这方面要求，还需要在 Windows 11 上安装 Google Play Store 环境。

WSA Tool：点此

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关键词：apkandroidwin11

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