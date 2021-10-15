Win11 安卓子系统样式曝光：微信全功能可用，支持多窗口，集成通知中心

IT之家 10 月 15 日消息，集成 AOSP 运行环境的 Windows Subsystem for Android（简称：WSA）此前已经出现在了 Windows 11 的微软商店中，不过这只是一个空壳子，安卓 App 支持暂未实装。

微软已经表示，Windows 11 将在未来几个月内添加对安卓应用的支持，预览通道的测试人员可抢先体验。

IT之家获悉，微软与英特尔合作，创建了一个 Windows 11 安卓模拟系统，即所谓的 Windows 安卓子系统。

对于性能方面，此前的一项跑分表明， Windows 安卓子系统可比肩三星 S20 的性能，当然最终要看 Windows 11 PC 的具体配置和转译效率而定。

近期，B站用户 @makazeu 展示了 Windows 安卓子系统的一些运行情况，相对更加重视多任务处理和生产力。例如可流畅运行微信等 App。

从图中可以看到，微信 App 可实现多窗口运行，与 Chrome 等程序并排运行，还集成到了 Windows 11 通知中心，安卓 App 也支持常驻后台以及调用摄像头，因此也可以实现扫码等操作。

▲ 在 Windows 11 上运行的微信和微信小程序

▲ Windows 11 上的哔哩哔哩

据称，Win11 安卓 App 支持英特尔、AMD 和高通芯片，预计将在几个大版本之后正式到来，届时（上架微软应用商店）所有用户可尝试安装，但公测时是否仅限 Dev 通道未知。

此外，Windows 11 的 Android 应用程序基于安卓 11 的 AOSP，运行方式类似于 Windows 应用程序，允许用户将它们固定到任务栏、调整窗口大小等。他还通过 WSA 工具箱进行统一管理，支持侧载 App 和进程管理，类似于常见的安卓模拟器。

下面是 Windows 安卓子系统应用在 Windows 11 通知中心的样子，已经做好了无缝集成。

此外，安卓子系统完全可发挥出英特尔 i7-10900X 的性能，无论是 X64 还是 ARMV8 都可以完美运行。

IT之家曾报道，该网友还展示了 Windows 11 安卓子系统上运行王者荣耀的样子，同样可以窗口模式运行，大小可以调节，并且显示在任务栏中，支持任务栏小窗预览。





据称，Windows 安卓子系统在 AMD Ryzen 7 4800H 上可良好运行，转译后 CPU 跑分超过传说中的骁龙 895。其进程显示为 VmmemWSA，测试时可完全利用 CPU，但目前 GPU 调用还不太完善。

值得一提的是，Windows 安卓子系统推荐电脑配备 16GB 的内存以获得良好的性能，最低需要 8GB 内存。