特斯拉将在加拿大开设电池设备工厂，加快 4680 型电池生产

北京时间 11 月 6 日消息，加拿大安大略省万锦市市长薛家平 (Frank Scarpitti) 表示，特斯拉公司计划在该市开设一座工厂，生产电池制造设备。目前，特斯拉正加快生产更便宜、续航里程更长的 4680 型电池芯。

▲ 松下为特斯拉生产的 4680 型电池芯 (右)

薛家平没有提供太多细节。2019 年，特斯拉收购了加拿大电池制造设备公司 Hibar，后者生产的泵被用于特斯拉为新式 4680 电池芯推出的快速电池组装流程。

“我很高兴地告诉大家，特斯拉加拿大公司将在万锦市设立制造工厂，加入我们本已强大的汽车和技术生态系统，”薛家平在 Twitter 上表示，“这将是特斯拉在加拿大的首个以特斯拉加拿大为品牌的制造设施。它将负责生产最先进的制造设备，供全球各地的特斯拉超级工厂生产电池。”

去年，特斯拉高级副总裁安德鲁・巴格里诺 (Andrew Baglino) 在电池日活动上表示，特斯拉与 Hibar 以及其他业务的“垂直整合”将能够让公司更加快速地生产电池，扩大 4680 型电池芯的生产。巴格里诺上月表示，特斯拉将从明年初开始交付首批配备 4680 型电池的汽车，但也表示这是一种新架构，未知因素可能依旧存在。特斯拉目前在加州的试点工厂生产 4680 型电池芯，并计划在得州和柏林即将启用的工厂开始生产。

特斯拉尚未置评。