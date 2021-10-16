神舟十三号载人飞船成功对接中国空间站

IT之家 10 月 16 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2021 年 10 月 16 日 0 时 23 分，搭载神舟十三号载人飞船的长征二号 F 遥十三运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射，神舟十三号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富 3 名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

今天上午 6 点 55 分，据央视新闻报道，神舟十三号载人飞船于今天 6 时 56 分，采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口，整个交会对接过程历时约 6.5 小时。3 名航天员随后将从神舟十三号载人飞船进入天和核心舱。

IT之家了解到，神舟十三号载人飞船于北京时间 10 月 16 日 0 时 23 分 56 秒发射升空，飞行乘组由翟志刚、王亚平、叶光富组成，由翟志刚担任指令长，三名航天员将在我国空间站生活 6 个月，将开展一系列科学实验和在轨任务，王亚平将成为我国首个执行出舱任务的女航天员。

神舟十三号将采用自主快速交会对接模式，神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，也是该阶段最后一次飞行任务，主要目的：

开展机械臂辅助舱段转位、手控遥操作等空间站组装建造关键技术试验；

进行 2-3 次出舱活动，安装大小机械臂双臂组合转接件及悬挂装置，为后续空间站建造任务作准备；

进一步验证航天员在轨驻留 6 个月的健康、生活和工作保障技术；

进行航天医学、微重力物理领域等科学技术试验与应用，开展多样化科普教育活动；

全面考核工程各系统执行空间站任务的功能性能，以及系统间的匹配性。

此前，天舟三号货运飞船成功与天和核心舱对接，搭载了大量生活物资以及推进剂、一个备份航天服等。已经对接成功的天舟三号中，包含女性的服装、卫生用品、化妆品等，都是为女航天员特地准备的。