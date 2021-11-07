部分用户的支付宝借呗更名为“信用贷”，将显示提供金融服务的银行

IT之家 11 月 7 日消息，据IT之家网友 @石原里美幸福 投稿，支付宝借呗已为其更新为“信用贷”，更新后借款、查账、还款均保持不变。
根据官方的解释，信用贷是与蚂蚁合作的金融机构独立为用户提供的消费信贷服务，会展示消费信贷服务提供方，用户的额度、利率等都是该金融机构独立审批的结果，用户申请的贷款资金也由该金融机构发放。
你的信用贷是与蚂蚁合作的金融机构独立为你提供的消费信贷服务。
Q：我在页面上看到的金融机构都提供哪些服务？
A：页面上展示的金融机构是你的消费信贷服务提供方。你的额度、利率等都是该金融机构独立审批的结果，你申请的贷款资金也由该金融机构发放。
Q：我享受的服务是否会受到影响？
A：本次调整后，你可以更清晰地了解为你提供消费信贷服务的金融机构。原有的借款、查账、还款等服务不会受到影响。
Q：我的征信是否会受到影响？
A：你的征信记录不会因为本次调整受到影响，调整后将由为你服务的金融机构继续上报。请按时还款，保持良好的征信记录。
此外，微博上也有不少网友表示已收到更改，然而也有网友称没有进行更新，是面向部分用户推出的。
今年 4 月份，阿里巴巴在港交所发布公告称，蚂蚁集团在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，已完成整改方案的研究和制定工作。