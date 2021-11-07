HyperX 宣布其 USB 麦克风出货超过 100 万台

IT之家 11 月 7 日消息，据外媒 techpowerup 报道，金士顿旗下的 HyperX 本周宣布，该品牌 USB 麦克风全球出货量达到了 100 万台。官方表示，HyperX 于 2019 年推出了其首款 USB 麦克风：QuadCast 声浪，此后还推出了更多型号，能满足音乐创作者、游戏玩家、学生和商业人士的需求。

HyperX 总经理 Kevin Hagu 表示，该品牌很高兴能够为内容创作者、知名主播以及游戏玩家提供可靠的产品，同时满足不同用户的个性化需求。“我们的产品能够提供专业、清晰且一致的声音。”

IT之家了解到，该品牌的麦克风拥有多种样式，自带支架以及减震装置，同时在麦克风网罩内部提供 RGB 灯光效果。产品兼容 Streamlabs OBS、OBS Studio 和 XSplit 等主流流媒体平台，还兼容 3/8 英寸和 5/8 英寸通用螺纹，便于玩家使用折叠支架。

HyperX QuadCast（声浪）、Quadcast S（声浪加强版）麦克风支持四种指向类型：立体声、全向、心形指向、前后双向。这种方式能够满足不同环境下的应用。产品内置防喷过滤器，提供 3.5mm 耳机孔用于监听。