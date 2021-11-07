LG 积极发展汽车电子业务，预计 2028 年市场规模超 4 万亿元

IT之家 11 月 7 日消息，据外媒 businesskorea 报道，韩国 LG 电子计划与全球多家公司建立合作伙伴关系，同时招聘专业人才来加强其汽车电子业务。该公司预计，汽车电子市场 7 年内将增长至现在的六倍，2028 年市场规模超过 800 万亿韩元，约合 4.3 万亿人民币。

LG 电子在一份内部报告指出，到 2028 年，全球汽车信息娱乐（车机）系统、电池/电动机总成、汽车照明市场规模，将从目前的 143 万亿韩元（约 7722 亿元人民币）增长至 837 万韩元。其中，电动机、逆变器、减速器在内的电子动力总成市场规模预计每年增长 33.5%，而车机以及汽车照明市场预计每年分别增长 8.7%、4.9%。

基于这些预测，LG 电子将积极投资负责汽车电子业务的事业部。该公司计划通过并购和合资来提高竞争力，此前已经与 2018 年收购了奥地利照明公司 ZKW，还于 2021 年 7 月与一加加拿大公司合资成立 LG Magna Powertrain 公司。LG 还在 2021 年 9 月接管了以色列汽车安全公司 Cybellum，以加强软件方面的实力。

据IT之家了解，目前 LG 与沃尔沃、福特、Stellantis 建立了合作体系，并且为宾利、保时捷提供零部件。此外，还为雷诺集团的 Megan E-Tech 电动汽车提供信息娱乐车机系统。