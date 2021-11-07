荣耀 3 款新机通过 3C 认证入网：均支持 5G 网络、66W 快充，标配充电器

IT之家 11 月 7 日消息，感谢IT之家网友热心线索投递，荣耀现有 3 款新机入网，型号分别为 ANY-AN00，TNA-AN00，LSA-AN00，由桂林深科、惠州光弘、比亚迪电子和荣耀自己的工厂制造。
据悉，这三款机型虽然代工厂不同，但均支持 5G 网络，全部标配 HW-110600C00 充电器，最高支持 66W 有线快充，
此前有消息称荣耀即将推出全新的荣耀 60 系列旗舰手机，或包括荣耀 60、荣耀 60 Pro、荣耀 60 SE 三款。
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