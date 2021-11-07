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闻泰科技成功收购安世集团，旗下半导体设备公司 ITEC 亮相进博会

2021/11/7 21:39:35 来源：爱集微 作者：尔目 责编：问舟
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行业周知，闻泰科技成功收购安世集团后，一举成为 A 股最大的功率 IDM 厂商，但鲜为外界所知的是，这其中还包括半导体设备公司 ITEC。11 月 7 日，闻泰科技旗下半导体设备公司 ITEC 首次亮相进博会。

上海市委常委、浦东新区区委书记、临港新片区管委会主任，洋山特殊综合保税区管委会主任朱芝松详细了解 ITEC 情况。

ITEC 成立于 1991 年，拥有 30 多年为飞利浦半导体、恩智浦（NXP）、安世半导体（Nexperia）和外部各方提供颠覆性制造解决方案的记录。

2021 年，ITEC 成为安世半导体（Nexperia）旗下的一家独立公司。ITEC 提供最高生产率水平的组装、测试、检测和智能制造平台，支持从小信号器件到功率 MOS 器件的大批量制造，致力于提供半导体、RFID 和 MiniLED 制造设备和系统。

ITEC 总部位于荷兰奈梅亨，在荷兰埃因霍温/奈梅亨高科技设备开发区拥有强大灵活的技术合作伙伴，在香港拥有大型供应链和客户支持办事处。

ITEC 总经理 Marcel Vugts 表示：ITEC 扎根于半导体制造领域，作为飞利浦、恩智浦和 Nexperia 的合作伙伴，我们将 30 多年来的自动化专业知识与最先进的设备结合起来。

目前，ITEC 提供以下标杆性解决方案，从而实现先进的半导体制造：

  • 适用于裸片粘接和芯片测试的 ADAT 组装设备 —— 最快速的组装设备，每秒处理的裸片数最多达 20 片，每个系统每天生产的芯片数达 150 万片。

  • Parset 测试平台 —— 用于小信号器件和功率 MOS 器件的电气参数测试，速度高达每小时 92,000 片芯片。

  • 用于半导体前道和后道制造的智能视觉检测系统，采用深度学习技术。

  • 工厂自动化和智能制造 —— 完整的设备控制软件套件，将计划、优化、可追溯性和分析功能组合在一起，利用“大数据”分析和机器学习技术，在大批量半导体制造中实现行业领先的工业 4.0 生产。

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关键词：半导体闻泰

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