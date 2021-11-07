闻泰科技成功收购安世集团，旗下半导体设备公司 ITEC 亮相进博会

行业周知，闻泰科技成功收购安世集团后，一举成为 A 股最大的功率 IDM 厂商，但鲜为外界所知的是，这其中还包括半导体设备公司 ITEC。11 月 7 日，闻泰科技旗下半导体设备公司 ITEC 首次亮相进博会。
上海市委常委、浦东新区区委书记、临港新片区管委会主任，洋山特殊综合保税区管委会主任朱芝松详细了解 ITEC 情况。
ITEC 成立于 1991 年，拥有 30 多年为飞利浦半导体、恩智浦（NXP）、安世半导体（Nexperia）和外部各方提供颠覆性制造解决方案的记录。
2021 年，ITEC 成为安世半导体（Nexperia）旗下的一家独立公司。ITEC 提供最高生产率水平的组装、测试、检测和智能制造平台，支持从小信号器件到功率 MOS 器件的大批量制造，致力于提供半导体、RFID 和 MiniLED 制造设备和系统。
ITEC 总部位于荷兰奈梅亨，在荷兰埃因霍温/奈梅亨高科技设备开发区拥有强大灵活的技术合作伙伴，在香港拥有大型供应链和客户支持办事处。
ITEC 总经理 Marcel Vugts 表示：ITEC 扎根于半导体制造领域，作为飞利浦、恩智浦和 Nexperia 的合作伙伴，我们将 30 多年来的自动化专业知识与最先进的设备结合起来。
目前，ITEC 提供以下标杆性解决方案，从而实现先进的半导体制造：
适用于裸片粘接和芯片测试的 ADAT 组装设备 —— 最快速的组装设备，每秒处理的裸片数最多达 20 片，每个系统每天生产的芯片数达 150 万片。
Parset 测试平台 —— 用于小信号器件和功率 MOS 器件的电气参数测试，速度高达每小时 92,000 片芯片。
用于半导体前道和后道制造的智能视觉检测系统，采用深度学习技术。
工厂自动化和智能制造 —— 完整的设备控制软件套件，将计划、优化、可追溯性和分析功能组合在一起，利用“大数据”分析和机器学习技术，在大批量半导体制造中实现行业领先的工业 4.0 生产。