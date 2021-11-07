闻泰科技成功收购安世集团，旗下半导体设备公司 ITEC 亮相进博会

行业周知，闻泰科技成功收购安世集团后，一举成为 A 股最大的功率 IDM 厂商，但鲜为外界所知的是，这其中还包括半导体设备公司 ITEC。11 月 7 日，闻泰科技旗下半导体设备公司 ITEC 首次亮相进博会。

上海市委常委、浦东新区区委书记、临港新片区管委会主任，洋山特殊综合保税区管委会主任朱芝松详细了解 ITEC 情况。

ITEC 成立于 1991 年，拥有 30 多年为飞利浦半导体、恩智浦（NXP）、安世半导体（Nexperia）和外部各方提供颠覆性制造解决方案的记录。

2021 年，ITEC 成为安世半导体（Nexperia）旗下的一家独立公司。ITEC 提供最高生产率水平的组装、测试、检测和智能制造平台，支持从小信号器件到功率 MOS 器件的大批量制造，致力于提供半导体、RFID 和 MiniLED 制造设备和系统。

ITEC 总部位于荷兰奈梅亨，在荷兰埃因霍温/奈梅亨高科技设备开发区拥有强大灵活的技术合作伙伴，在香港拥有大型供应链和客户支持办事处。

ITEC 总经理 Marcel Vugts 表示：ITEC 扎根于半导体制造领域，作为飞利浦、恩智浦和 Nexperia 的合作伙伴，我们将 30 多年来的自动化专业知识与最先进的设备结合起来。

目前，ITEC 提供以下标杆性解决方案，从而实现先进的半导体制造：