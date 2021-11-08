电动汽车制造商 Rivian 提高 IPO 区间，以获得 650 亿美元市值

北京时间 11 月 8 日早间消息，据报道，曾获得了亚马逊投资的电动汽车初创企业 Rivian Automotive 在 11 月 5 日大幅提高了其股票的预期发行价，该公司的目标是要在首次公开募股（IPO）中获得最高 650 亿美元的市值。

上周早些时候，该公司曾表示，其目标是以每股 62 美元的价格获得超过 530 亿美元的市值。但是他们现在的预期是，在 11 月 9 日以每股 72-74 美元的价格出售 1.35 亿股，以此来筹集接近 100 亿美元资金。

在提高价格段之前，该公司上周成功进行了投资者路演，华尔街的大型 IPO 投资者认为，Rivian 有可能成为由特斯拉主导的电动汽车行业的下一个重要企业。

在完成 IPO 之后，Rivian 有可能成为继阿里巴巴和 Facebook 之后又一家在十年内的融资超过 80 亿美元的公司。

虽然这家电动汽车制造商尚未开始大规模销售车辆，但是如果真的获得了 650 亿美元的市值，那么其市值将超越 Stellantis，并且接近福特和通用等传统汽车制造商。

最近今年，Rivian 一直在对产能进行大规模投资，以此来提升产量。今年 9 月，该公司正式推出了高档纯电动皮卡车型 R1T，抢在特斯拉、通用和福特等其他竞争对手之前率先将电动皮卡推向市场。截至今年 10 月 31 日，该公司在美国和加拿大市场上一共获得了大约 5.54 万份 R1T 皮卡和 R1S SUV 车型的订单。

Rivian 此前表示，他们已经开始了 R1T 的交付工作，并在截至 9 月 30 日的三个月内都录得了营收。然而，由于生产成本的提升，这期间该公司的净亏损估计会增加。

随着消费者越来越开始注重车辆的环保性，电动汽车市场目前正在快速发展，而且许多品牌也开始将电动汽车视为各自的高端车型。在最近的一个季度中，特斯拉的产量再度创下新纪录，这表明消费者对电动汽车的需求正在快速提升。除了普通消费者之外，企业客户也开始越来越重视电动汽车，大型租车企业 Hertz 就在近日宣布，他们向特斯拉订购了 10 万辆 Model 3 电动汽车。亚马逊也向 Rivian 订购了 10 万辆电动配送汽车，作为该电子商务巨头为减少碳足迹所做的更广泛努力的一部分。

然而，在消费者和商业货车市场领域，Rivian 将面临来自其他汽车制造商的竞争。福特汽车此前宣布，其 F-150 Lightning 电动皮卡获得了超过 16 万份订单，而其电动版全顺（Transit）商用车已经“完全售罄”。此外通用汽车也在加紧生产电动送货车、SUV 和皮卡等车型。

摩根士丹利、高盛和摩根大通是 Rivian 公司 IPO 的主承销商，该公司将在纳斯达克上市，交易代码为“RIVN”。