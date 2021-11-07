阿尔法・罗密欧首款纯电动车将于 2024 年发布，从 2027 年开始，阿尔法・罗密欧将只推出纯电动车

IT之家 11 月 7 日消息，据 AutoCar 报道， 阿尔法・罗密欧品牌新任首席执行官让・菲利普・安巴托证实，阿尔法・罗密欧首款纯电动车将于 2024 年问世。

安巴托还表示，阿尔法・罗密欧首款纯电动车可能会是 Quadrifoglio 性能版车型。此外，从 2027 年开始，阿尔法・罗密欧将只推出纯电动车。

Stellantis 首席执行官卡洛斯・塔瓦雷斯已经同意安巴托提出的大胆新产品计划，从现在到 2025 年每年阿尔法・罗密欧都将推出一款新车型。

安巴托称：

我们将会在 2024 年推出首款纯电动的阿尔法・罗密欧 BEV 车型。新车会提供一款装备车型、两种动力系统，其中包括纯电动系统。 对于推出的所有车型，我们始终都在研究各种性能版本的可能，使传达的产品组合信息与性能版本完全一致。如果无法提供 Quadrifoglio 级别的性能，我们就不会生产 Quadrifoglio 版本。

据此前报道，阿尔法・罗密欧正在开发的纯电动车型拥有多个不同的版本，高性能版本可能会是 Quadrifoglio 性能版。

IT之家了解到，未来的阿尔法・罗密欧新车将广泛使用 Stellantis 开发的全新 STLA Large（大型电动车）平台，目前阿尔法・罗密欧的工程师已大量参与平台的开发。