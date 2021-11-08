《最终幻想 14》6.0 版本延期至 12 月 7 日，制作人含泪致歉

IT之家 11 月 8 日消息，Square Enix 近日宣布，《最终幻想 14：晓月之终焉》将推迟到 12 月 7 日，制作人吉田直树含泪致歉。

《最终幻想 14》制作人吉田直树在最新的直播中表示，游戏 6.0 版本扩展包“晓月之终焉”将推迟到 12 月 7 日，比原定日期晚了两周。

此外，吉田直树证实，扩展的抢先体验期也已推迟两周至 2021 年 12 月 3 日。 他表示，短暂的延迟是为了让开发团队可以在发布前进行最后的调整和改进。

“这是我们在上周五敲定并做出的决定，所以非常突然，”他说。“这不仅是《最终幻想 14》的第一次跳票，也是我整个职业生涯中第一次宣布发布日期后跳票，所以我对此感到非常难过。”

IT之家了解到，“晓月之终焉”被称为《最终幻想 14》迄今为止最大的扩展包，并将结束游戏当前的长期故事线。吉田直树落泪称，制作扩展包的压力最终导致了失误。

他补充说：“我知道我可能对这个扩展包中的所有内容过于挑剔，但考虑到我们在《最终幻想 14》取得里程碑后继续前进，就需要确保全力以赴，为这个扩展包极尽所能。” 在直播之后的一篇博客文章中，吉田直树说他的“自私”是导致这次失误的原因。