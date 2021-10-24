任天堂《高级战争》重制版跳票至 2022 年春季

IT之家 10 月 24 日消息，任天堂此前宣布《高级战争 1+2：RE-BOOT CAMP》将于 2021 年 12 月 3 日发售，但近日官方表示，游戏将推迟到 2022 年春季。

任天堂表示，游戏需要一点时间进行微调，感谢玩家的耐心等待。

IT之家了解到，《高级战争 1+2：RE-BOOT CAMP》将 2001 年发售的《高级战争》和 2003 年发售的《高级战争 2：Black Hole Rising》进行了重制，并打包为合集发售，是一款模拟战争游戏，采用回合制玩法。