联想官宣 moto edge X 新机，有望首发骁龙 898 旗舰处理器

IT之家 11 月 8 日消息，高通已官宣新一代骁龙峰会将于 2021 年 11 月 30 日至 12 月 2 日举行。虽然没有公布任何信息，但从此前惯例开考虑预计将推出新一代骁龙旗舰平台 sm8450（暂称骁龙 898）。

旗舰处理器将至，旗舰手机也就开始了预热。今日，联想中国区手机业务部总经理 @神奇的劲哥 宣布，将推出 moto edge X 新机，并号称“无限强大，充满期待”。

联想拯救者电竞手机 Pro 此前首发了骁龙 865+，而 moto edge s 首发了骁龙 870，根据预热，moto edge X 有望首发骁龙 898。

此外，据微博博主 @数码闲聊站 此前爆料，现在各家骁龙 898 新机进度都有提前，Moto 的骁龙 898 手机确定会在年尾样子登场，据说他们还准备和小米抢首发。

IT之家曾报道，骁龙 898 芯片预计采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU。此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.79GHz，量产提频，在提升性能的同时，也会增加功耗。

@数码闲聊站 此前曝光了一台搭载骁龙 898 芯片的工程机设备，显示搭载 SM8450 芯片，核心频率分别是 1 x 3.0GHz、3 x 2.50GHz、4 x 1.79GHz，GPU 为 Adreno 730。