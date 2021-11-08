亿纬锂能：拟 62 亿元投建磷酸铁锂电池等生产线项目

亿纬锂能在上周五发布公告称，公司拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设 20GWh 乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh 方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目，投资项目固定资产投资总额约为 62 亿元。

对于本次投资，亿纬锂能表示，本次投资事项有利于双方充分发挥各自的资源和优势，扩大动力储能电池的产能规模，优化公司产业结构，为客户提供更多的产品及解决方案，进一步推动公司在锂离子动力电池市场的发展。

值得一提的是，亿纬锂能的产能扩充计划正加速进行。

11 月 4 日，亿纬锂能发布公告，2021 年 6 月 10 日和 2021 年 8 月 2 日，公司分别与荆门高新技术产业开发区管理委员会就年产 104.5GWh 新能源动力储能电池产业园和年产 30GWh 动力储能电池项目签订《战略投资协议》。

受益于新能源汽车行业蓬勃发展，结合亿纬锂能动力储能电池项目实际情况及未来经营发展规划，为争取更多政策支持，2021 年 11 月 4 日，亿纬锂能与荆门市人民政府签订《战略投资协议》。

据悉，亿纬锂能及其子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资 305.21 亿元，征地约 3000 亩，建设年产 152.61GWh 的荆门动力储能电池产业园项目；荆门市政府为荆门动力储能电池产业园建设和锂离子动力储能电池配套产业的引入提供必要的支持和协助。

目前，已完成投资 86.11 亿元，已建成年产 28.5GWh 动力储能电池产能。在建及新建投资 219.1 亿元，建设年产 124.11GWh 动力储能电池产能。亿纬锂能在提升新能源行业影响力的基础上，在荆门市掇刀区引入锂离子动力储能电池配套产业，实现原材料的稳定供应。