最新研究发现：气候变暖让天空正逐步远离地球

北京时间 11 月 8 日消息，据外媒报道，全球变暖已然成为无需争论的事实，这其中与人们每天都能见到的天空还有一定的关联。研究人员在当地时间 11 月 5 日出版的《Science Advances》期刊中指出，过去 40 年时间里，在北半球地区释放的探空气球所搜集到的大气层数据揭示出一个事实，那就是气候变化使得大气层的上限被抬高，换言之每隔十年时间对流层就被抬高 50 米到 60 米。

▲ 气象探空气球

多伦多大学环境科学家简・刘在接受记者采访时表示，造成天空被抬高的关键驱动因素正是气温。

▲ 大气层中的对流层（图中橙色部分）

世界各地的对流层高度各不相同，比如在热带地区高达 20 公里，在极地附近则会低至 7 公里。在这一年时间里，对流层的上限边际（即所谓的对流层顶）随着空气热胀冷缩而在不同季节自然上升和下降。但随着温室气体在大气中吸收越来越多的热量，对流层正在向大气层的更高处扩张。简・刘和她的同事发现，从 1980 年到 2020 年，对流层顶的高度平均上升了大约 200 米。研究人员说，几乎所有天气状况都发生在对流层，但这种转变不太可能对天气产生重大影响。

▲ 冰川正在融化

她说到，尽管如此，这项研究还是提醒人们气候变化对世界的影响。她向记者表示：“我们看到了全球变暖的迹象，包括冰川消退和海平面上升。现在，我们亲眼见证对流层的高度有所抬高。”