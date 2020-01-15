贝索斯：都2020年了，不要再怀疑气候变化的严重性了

北京时间1月15日晚间消息，据国外媒体报道，亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）今日表示，现在已经是2020年了，如果还有人否认气候变化的严重性，那就是危险和没有道理的。

贝索斯今日在印度新德里举行的亚马逊中小企业峰会上发表讲话时称，气候变化是一个大问题，并警告说地球是“一个有限的星球”。贝索斯说：“回溯到10年或20年前，确实有人不承认气候变化是真实存在的。但到了今天，任何人如果不承认气候变化是真实存在的--我们人类正以一种非常重大和危险的方式影响着这个星球--那真的是没有道理。”

他补充说：“这是一个大问题。如果我们要在这个问题上取得进展，需要在世界各地采取集体行动。”

亚马逊去年公布了其“气候承诺”（climate pledge），旨在提前10年实现《巴黎协定》的目标。亚马逊承诺，到2024年可再生能源在亚马逊的能源使用中将会占到80%，相比之下目前仅为40%。到2030年时，亚马逊将实现零排放。

贝索斯今日称：“当像亚马逊这样拥有70万名员工、业务遍及全球的大公司做出气候承诺这样的事情时，它真的会令人触目惊心。因为不仅仅是亚马逊，还有我们的供应链。我们要兑现这一承诺，他们也必须兑现这一承诺。”

贝索斯还称，他正在利用自己的人脉，与世界各地的企业CEO就气候变化政策进行合作。他说：“我们已经向太阳系的每一颗行星发送了机器人探测器。在这个太阳系里，没有（比地球更好的）其他好的行星了。我们必须照顾好这颗行星（地球）。”

贝索斯还预测，在数百年内，人类将把所有污染行业转移到太空。当前，贝索斯还运营着太空探索公司蓝色起源（Blue Origin）。

虽然贝索斯公开承诺，要降低气候变化的影响，但本月早些时候有报道称，亚马逊威胁要解雇那些公开指责亚马逊环境政策的员工。