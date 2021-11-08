马斯克提议出售 10% 特斯拉股份，特斯拉股价在德交易所暴跌

11 月 8 日消息，当地时间周一，特斯拉在德国法兰克福交易所上市的股票早盘时暴跌约 9%。此前，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在推特上发起民意调查，询问粉丝是否支持其出售 10% 的特斯拉股份。

此外，特斯拉美股盘前跌近 7%。

在推特上参加投票的粉丝超过 350 万人，其中 57.9% 的人支持马斯克售股。马斯克此前曾表示，他将不得不在未来三个月内行权大量股票期权，这将产生巨额税单，出售部分股票可以让他腾出资金来纳税。

投票结束后，马斯克说：“我准备接受任何一种结果。”市场参与者预计，投机者将试图先于他之前抛售特斯拉股票。

据统计，截至 6 月 30 日，马斯克持有的特斯拉股份约为 1.705 亿股。按上周五收盘价计算，马斯克出售 10% 股票价值接近 210 亿美元。包括股票期权在内，马斯克拥有特斯拉约 23% 的股份。

Refinitiv Eikon 的数据显示，在截至 11 月 4 日的前三个月里，特斯拉公司内部人士出售了价值 2.5962 亿美元的股票，这还不包括他们出售间接持有的股票。

在马斯克发起民调之前，美国参议院民主党人提议对亿万富翁的股票和其他可交易资产征税，以帮助为总统 Joe Biden 的基础建设议程提供资金，并填补允许超富无限期推迟缴纳资本利得税的漏洞。

墨尔本经纪公司 Pepperstone 的研究主管克里斯・韦斯顿 (Chris Weston) 表示：“在面临股票大量抛售的风险敞口时，你最不该做的就是泄露自己的底牌，因为买家往往会走开。不过这次情况不同，这是马斯克用未实现收益对亿万富翁征税提议的反击。”

今年 10 月下旬，特斯拉市值突破 1 万亿美元，成为第五家“市值万亿美元俱乐部”成员，其他公司包括苹果、微软、亚马逊和谷歌母公司 Alphabet。

尽管特斯拉在法兰克福上市的股票价格暴跌，但其在美国上市的股票仅略微受挫，目前为每股 1216.7 美元。今年迄今为止，该股已经累计上涨 73.2%，Nasdaq 综合股价指数涨幅为 23.9%。