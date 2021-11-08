乘联会：10 月新能源乘用车市场零售同比上涨 141%，比亚迪批发销量 80373 辆、特斯拉中国 54391 辆

IT之家 11 月 8 日消息，乘联会发布 2021 年 10 月份全国乘用车市场分析，数据显示，2021 年 10 月乘用车市场零售达到 171.7 万辆，同比下降 13.9%，相较 2019 年 10 月下降 7%，10 月零售总体不强。

数据显示，2021 年 10 月新能源乘用车市场零售达到 32.1 万辆，同比上涨 141%，但环比下降 3.9%。前 10 个月，新能源乘用车市场零售达到 213.9 万辆，比上年同期增长 73.3%。1-10 月新能源车零售 213.9 万辆，同比增长 191.9%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

10 月新能源车国内零售渗透率 18.8%，1-10 月渗透率 13%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。10 月，自主品牌中的新能源车渗透率 36%；豪华车中的新能源车渗透率 12%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 3.4%。

10 月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口 40666 辆，上汽乘用车的新能源出口 6659 辆，比亚迪 1026 辆，一汽红旗出口 424 辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

10 月新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有比亚迪 80373 辆、特斯拉中国 54391 辆、上汽通用五菱 42133 辆、上汽乘用车 24085 辆、广汽埃安 12064 辆，小鹏汽车 10138 辆。10 月插电混动的比亚迪销量持续拉升到 38641 辆，环比增长 17%，推动平价插电混动增长成新亮点。

IT之家了解到，展望四季度，乘联会称，车市仍面临乘用车市场需求回暖强烈与芯片供给瓶颈的矛盾，而四季度卡车市场持续调整，客车市场受出行需求不足等因素干扰。去年四季度的汽车利润 1,487 亿元，产能利用率达到 81% 的高位，今年四季度汽车行业利润增速转正压力很大，汽车行业面临全年利润负增长压力，也导致今年四季度车企促消费拉增量较难。但汽车行业社会责任强，仍会努力改善的。