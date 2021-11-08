沃尔玛利用自动驾驶卡车送货，全程不配备司机

北京时间 11 月 8 日晚间消息，据报道，沃尔玛周一宣布，已开始在其在线食品杂货业务中使全自动驾驶卡车运输，旨在提高运力和效率。

沃尔玛和硅谷自动驾驶初创公司 Gatik 表示，自 8 月份以来，两家公司运营了两辆无人驾驶的自动厢式卡车（未配备司机），每天循环 7 英里，持续 12 个小时。Gatik 的卡车装载着来自沃尔玛配送中心的在线杂货订单，送往附近（阿肯色州本顿维尔）的沃尔玛社区市场杂货店。

该项目在获得阿肯色州公路委员会的批准后，于 2020 年 12 月开始实施。这一合作伙伴关系的重点是所谓的“中间一英里”（middle mile），即供应链内的货物运输，最常见的是从仓库到履行中心，或者从仓库到一家零售商。

沃尔玛高级副总裁汤姆・沃德（Tom Ward)）对此表示：“我们很高兴能与 Gatik 合作，实现这一行业首个无人驾驶里程碑。通过此次合作，我们已经确定，自动驾驶的箱式卡车为在我们商店之间的重复路线上运输货物，提供了一种高效、安全和可持续的解决方案。”

而 Gatik 首席执行官（CEO）高塔姆・纳朗（Gautam Narang）称：“整个运输过程中无需司机干预，这是这项技术的意义所在。得到全球最大零售商的信任，对我们的业务起到了巨大的推动作用；也是对我们的技术、解决方案和进步的认可。”

当前，沃尔玛正在测试 Gatik 的自动驾驶汽车，作为其向“中心辐射式”杂货配送模式转型的一部分。沃尔玛表示，自动驾驶车辆的使用，还将让门店员工有更大的自由来执行“更高级别”的任务，包括挑选和打包在线订单，以及为客户提供支持。