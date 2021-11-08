中国自动驾驶公司轻舟智航发布第三代 L4 自动驾驶硬件方案：360 度无盲区感知

IT之家 11 月 8 日消息，在第四届中国国际进口博览会上，国内自动驾驶企业轻舟智航亮相汽车展区发布了 Driven-by-QCraft 第三代 L4 自动驾驶硬件方案，官方称该方案结合了多种先进高精度传感器的优势并进行融合，不仅在中国首创 360 度无盲区感知方案，更在传感器、计算平台、电源、通信等模块上采用全冗余设计，且适用于不同车型和场景应用。

轻舟智航自动驾驶测试车

据介绍，全新的轻舟智航 Driven-by-QCraft 第三代自动驾驶硬件方案基于多传感器融合技术，采用易于部署的模块化设计，整合了 2 个长距离测量激光雷达、3 个近距离补盲激光雷达、4 个毫米波雷达、9 个感知摄像头和 1 个 IMU，创新实现了 360 度无盲区高稳定感知，保证自车周围无障碍死角感知且互为冗余，让车辆周边盲点距离车辆距离小于 10cm。

IT之家了解到，新一代硬件方案还大幅优化了场景适应性, 充分提高各类复杂环境和苛刻驾驶条件下的安全性能。其中，独特定制设计的专门识别红绿灯的相机可以不受环境光干扰，能够在晚上精准识别出 150 米外的红绿灯形状及颜色。视觉算法可以确保在不同光线、不同运动状态下都具备稳定的感知能力。不仅如此，传感器自带的清洁功能，能自动去除水雾、灰尘或其他污垢，避免因气温变化使镜头凝结水雾导致画面迷糊而造成的安全风险。

官方称，目前搭载 Driven-by-QCraft 硬件方案的自动驾驶车辆已在北京、深圳、苏州、硅谷等全球 10 座城市落地测试和运营，车队数量近百台，完美应对闹市、暴雨、隧道等多类场景。

轻舟智航联合创始人、CTO 侯聪表示，在技术上，公司已经找到了自动驾驶技术‘安全’和‘规模化’的平衡点。