京东：将在 2030 年搭建全球最大的屋顶光伏发电生态体系

IT之家 11 月 5 日消息，京东宣布，到 2030 年，京东将联合合作伙伴搭建全球最大的屋顶光伏发电产能生态体系。京东在确定数智化社会供应链未来十年长期目标时就明确提出：到 2030 年，京东的碳排放量与 2019 年相比减少 50%。

据京东介绍，明年，江苏宿迁和陕西西安的京东“亚洲一号”智能产业园，将通过光伏发电和储能设施建设，为园区每天 50 多万件订单的处理提供持续的绿色能源，建成全行业首批碳中和示范园区。

IT之家了解到，目前，京东已经完成第一批 12 座智能产业园的光伏发电系统安装。在已经投入运转的上海嘉定“亚洲一号”智能产业园光伏发电机组，由 8600 块单晶组件构成，一年发电量达 311 万度，这些绿色电力白天可供园区的办公照明使用，夜间可以通过“汽车 + 车棚 + 充电桩 + 光伏”的项目试点，为电动新能源车充电。

京东称，根据测算，预计至 2021 年底京东的分布式光伏发电能力可建成 100 兆瓦，年发电量可供 5 万户普通家庭一年的用电量。预计用 3 年的时间，搭建起 1000 兆瓦的光伏发电能力，能够为 85% 的京东智能产业园提供绿色能源。

除屋顶的光伏发电之外，各个智能物流园区还计划通过风光多能互补、发电充电一体化、电储能、水蓄冷，雨水收集等措施降低能源消耗。在高度智能化的物流仓库中，由于减少了人工作业，很多智能设备可以实现“黑灯作业”，大大降低电能的消耗。根据测试，平均 1 分钟，智能设备通过“黑灯作业”可以省电 2283 度，相当于一户普通家庭一年半的用电量；雨水收集系统 1 小时的收集量可以灌溉一块标准足球场大小的绿地。

另外，京东称，京东物流用了 4 年多的时间在全国 7 个大区、50 多个城市投放了近 12000 辆新能源车，在全国建设及引入充电终端数量 1600 多个，每年能够减少约 12 万吨的二氧化碳排放。