微软 Visual Studio 2022 正式版发布：升级为 64 位，支持 AI 辅助编程

IT之家 11 月 9 日消息，微软昨日晚间发布了 Visual Studio 2022 正式版等诸多内容，Windows 平台软件开发者的福音来了。

编辑和调试周期中的生产力

在 Visual Studio 2022 正式版中，微软专注于增强编辑和调试周期。

Visual Studio 2022 配备了 IntelliCode，它是一个 AI 辅助的代码伴侣，可让开发者输入更少的代码，提升效率。IntelliCode 可以完成整行代码，用户只需按两次 Tab 键即可编写可靠的代码。IntelliCode 还可以发现重复的编辑，并在整个代码库中存在类似模式的地方提出修复建议。

当开发者对应用进行调试运行时，适用于 .NET 和 C++ 的热重载可以让开发者实时更新代码并立即查看更改，开发者无需重新部署和启动应用程序。

其他一些包括调试器和 .NET 语言服务的改进以及新功能，如 Web 实时预览和 Linux 上的跨平台测试。

可扩展性、可靠性和性能

Visual Studio 2022 是第一个 64 位版本的 Visual Studio。它现在可以充分利用现代硬件，以便可靠地扩展到更大、更复杂的项目。此外，Visual Studio 2022 还专注于提高开发者每天使用的常见场景的性能。

Visual Studio 2022 还包括对 .NET 6 的支持，Windows 和 Mac 开发人员都可以使用它来构建 Web、客户端和移动应用程序，并为开发 Azure 应用程序提供了更好的支持。

除此之外，Visual Studio 2022 还对一系列图标进行了更新，使其更加现代化（右侧）。

微软今日还发布了 Visual Studio 2022 17.1 的第一个预览版更新，微软将为其定期更新，添加修复程序和新功能。

IT之家了解到，Visual Studio 2022 正式版的版本号为 17.0，大家可以点此进行下载。