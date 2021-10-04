微软 Visual Studio 2022 for Mac 首个公开预览版发布：原生体验，更少崩溃

IT之家 10 月 4 日消息 据 Neowin 报道，今年 4 月，微软宣布了其 IDE 的最新迭代，被称为 Visual Studio 2022。该软件的第一个预览版于 6 月在 Windows 上推出，在接下来的一个月里，Mac 版私密预览版也被推出。现在，微软表示，Visual Studio 2022 已经脱离 Mac 版私密测试阶段，并推出了 Visual Studio 2022 for Mac 公开预览版。

微软强调，在这个版本中，它专注于提供原生的 macOS 体验，这进一步促进了 macOS VoiceOver 等辅助技术的使用。集成开发环境的速度和稳定性也得到了加强，开发者应该会面临更少的崩溃。还有一个新的 Git 变化，与 Visual Studio 的其他 SKU 更加一致。

IT之家获悉，通过.NET 6 RC1 版本，正在增加对.NET 6 和 C# 10 的支持。和以前一样，网络和云开发仍然可以使用.NET Core 3.1 及更高版本，移动开发通过 Xamarin 传统项目得到支持，游戏开发由 Unity 提供支持。

正如我们所知，.NET 多平台应用程序用户界面（MAUI）已被推迟到 2022 年第二季度。因此，尽管 Visual Studio 2022 for Mac 的公开预览版允许打开.NET MAUI 项目，但到现在为止，支持的项目非常少。随着越来越接近明年.NET MAUI 的普遍使用，微软计划在后续版本中对此进行加强。

Visual Studio 2022 for Mac Preview 1 下载：点此链接。