华为宣布捐赠 openEuler 欧拉开源操作系统

11 月 9 日消息，今天，操作系统产业峰会 2021 在北京国家会议中心线上线下同步举办。会上，华为携手社区全体伙伴共同将欧拉开源操作系统（openEuler，简称“欧拉”）正式捐赠给开放原子开源基金会。

欧拉是数字基础设施的开源操作系统，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT、CT 和 OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。

华为常务董事、ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛正式宣布华为将欧拉开源操作系统全量代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给开放原子开源基金会，以更快的速度建设更强大的数字基础设施。

据了解，今年年 9 月，华为全新升级欧拉，从服务器操作系统，升级为数字基础设施的操作系统，支持 IT、CT、OT 等数字基础设施全场景，覆盖服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态的设备。

目前欧拉开源社区已吸引近万名开发者，近百个特别兴趣小组，300 家企业加入社区，汇聚处理器、整机、基础软件、应用软件、行业客户等全产业链伙伴。国内主流的操作系统厂商均推出基于欧拉的商业发行版，应用于政府、运营商、金融、能源、电力、交通等行业核心系统。欧拉商用已经突破 60 万套有望明年实现中国服务器领域新增市场份额第一。

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华在大会主题演讲中承诺欧拉捐赠之后，华为仍将从技术创新、生态构建、商业推广、开源建设、人才发展五个方面持续投入和推动欧拉发展。

据了解，本次欧拉捐赠内容包括：代码和软件包：数百万行华为自研代码版权和知识产权许可，超过 8000 个经华为和社区验证的软件包；创新项目：华为创新的 iSula、A-Tune、Stratovirt、secGear 项目；商标：openEuler 以及 iSula、A-Tune、Stratovirt、secGear 项目的中英文商标品牌共 30 个；域名：openeuler.org 及其子域名，和 openeuler.io 及其子域名，共 4 个；社区基础设施：构建服务与测试体系、代码托管、社区运营平台等社区基础设施。