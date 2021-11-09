华为：欧拉与鸿蒙已内核共享

IT之家 11 月 9 日消息，在今天于北京举行的“操作系统产业峰会 2021”上，华为携手行业客户和生态伙伴带来操作系统产业的最新进展和欧拉（openEuler）系列发布，包括：欧拉捐赠；首批欧拉生态创新中心正式启动；欧拉人才发展加速计划正式发布等。

华为常务董事、ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛正式宣布：“华为将欧拉开源操作系统全量代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给开放原子开源基金会。”

另据汪涛透露：“欧拉和鸿蒙已经实现了内核技术共享，未来将进一步在分布式软总线、安全 OS、设备驱动框架、以及新编程语言等方面实现共享。通过能力共享，实现生态互通及云边端协同，更好地服务数字化全场景。”

华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华邓泰华表示，欧拉与鸿蒙互通之后在应用中，欧拉设备将可以自动识别鸿蒙设备，更好服务数字化全场景。

据IT之家了解，欧拉可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT、CT、OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。据了解，欧拉已经全新升级，已经从聚焦于服务器的 OS，扩展到云服务、边缘计算以及 CT/OT 等嵌入式场景。汪涛称，欧拉操作系统开源以来，已吸引近万名开发者，近百个特别兴趣小组，300 家企业加入社区，成为国内最具活力和最主流的基础软件生态体系。