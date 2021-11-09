华为发布欧拉人才发展加速计划：三年覆盖 500 高校，培养百万人才

IT之家 11 月 9 日消息，今日操作系统产业峰会 2021 在北京国家会议中心线上线下同步举办。大会现场，华为携手行业客户和生态伙伴带来操作系统产业的最新进展和欧拉（openEuler）系列发布，包括：欧拉捐赠；首批欧拉生态创新中心正式启动；欧拉人才发展加速计划正式发布等。

华为常务董事、ICT 基础设施业务管理委员会主任汪涛在致辞中正式宣布：“华为将欧拉开源操作系统全量代码、品牌商标、社区基础设施等相关资产，捐赠给开放原子开源基金会，汇聚更多产业力量，以更快的速度建设更强大的数字基础设施。”

IT之家了解到，在教育部高等学校计算机类专业教指委指导下，华为还正式发布了“欧拉人才发展加速计划”，围绕操作系统方向，从智能基座首批落地的 72 所高校向应用本科进一步深化，旨在鼓励更多高校师生加入欧拉生态，全面加速欧拉全栈人才发展。该加速计划将在三年内覆盖 500 所高校，培养百万欧拉人才，共同夯实操作系统人才根基。

此外，为更好地汇聚产业创新力量，华为联合北京、广州、深圳、成都、武汉、南京全国 6 大城市、协同 8 家操作系统伙伴共同启动首批“欧拉生态创新中心”，进一步深化欧拉生态的全国布局。欧拉生态创新中心，将充分发挥欧拉开源操作系统支持多样性算力，以及覆盖服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等全场景的能力优势，提供生态适配、人才培养、联合创新、产业聚集、社区共建等 5 大类生态服务，助力区域产业数字化转型，推动区域数字经济发展。