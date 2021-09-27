反作弊系统 BattlEye 正式支持 Linux 和 Mac，Steam Deck 掌机有望迎来一大波游戏

IT之家 9 月 27 日消息 Valve 此前承诺将与反作弊软件制造商 EAC 和 BattlEye 合作，以确保一些受欢迎的游戏在其即将推出的基于 Linux 的游戏掌机 Steam Deck 上运行。

Epic Games 已在上周宣布其 Easy anti-cheat（EAC）正式支持 Linux 和 Mac。不仅如此，它还专门设置了 Proton 和 Wine 兼容层，Valve 可以依靠这些兼容层将 Windows 游戏带到 Linux 平台上。

近日，另一大反作弊软件制造商 BattlEye 也宣布，已原生支持 Linux 和 Mac，同样支持 Valve 即将到来的 Steam Deck 掌机。

IT之家了解到，《绝地求生》《命运 2》《彩虹六号：围攻》等游戏都是使用 BattlEye 反作弊系统，这些游戏的开发者已可以将游戏移植到 Linux 和 Mac 平台。

此外，使用 EAC 反作弊系统的游戏包括 《Apex 英雄》《黎明杀机》《战争雷霆》《七日杀》《糖豆人终极淘汰赛》《黑色沙漠》《猎杀：对决》《枪火游侠》和《光环：士官长合集》等。两大反作弊系统的支持，Steam Deck 掌机有望迎来一大波游戏适配。