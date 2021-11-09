工信部副部长：国产操作系统已逐步摆脱缺技术少生态的困境，逐渐获得规模化应用和市场认可

IT之家 11 月 9 日消息，在今天举办的 openEuler Summit 2021 上，工信部副部长王志军表示，国产操作系统已逐步摆脱缺技术少生态的困境，在重点行业获得规模化应用和市场认可。

他表示，此次华为宣布将欧拉捐赠给开放原子开源基金会进行孵化，而该基金会运营一年多以来，已吸纳国内领军企业 10 项重要级开源项目，正在探索一条适应我国软件发展实际的开源之路。

王志军指出：以开源为抓手，打造下一代操作系统，是筑牢经济社会发展数字底座的有益尝试。

“下一步，工信部将扎实推进软件发展战略，会同有关部门，继续推动建设高水平开源基金会，培育一批具有国际影响力的开源项目、开源社区，培育壮大自主开源生态。”

目前国产操作系统众多，其中已获得较大规模应用和市场认可的包括华为 openEuler、中标麒麟 (NeoKylin）、银河麒麟、优麒麟、红旗、一铭、中兴新支点、统信（UOS）、深度 (Deepin) 等众多 Linux 发行版，还有大家热议的鸿蒙 HarmonyOS、凤凰 OS 等。

IT之家曾报道，华为今日携手社区全体伙伴，操作系统产业峰会 2021 在北京国家会议宣布：共同将欧拉开源操作系统（openEuler，简称“欧拉”）正式捐赠给开放原子开源基金会。

欧拉是数字基础设施的开源操作系统，可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖 IT、CT 和 OT，实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖全场景。