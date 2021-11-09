那些年，马斯克引发市场动荡的推文

北京时间 11 月 9 日下午消息，据报道，在和联合国就“逼捐”斗了几个回合后，马斯克在社交媒体 Twitter 发起投票，内容是马斯克是否应该他在出售特斯拉 10% 的持股，超半数网友赞成，导致特斯拉股价大跌。其实，利用社交媒体为他和他的公司带热度、引发市场动荡，马斯克早就是一位行家。

当地时间 8 日，特斯拉股价大幅下滑，因为投资者预计公司首席执行官 (CEO) 马斯克将依照社交媒体“推特”上的投票结果，出售他在特斯拉 10% 的持股。

在 350 万参与该投票的 Twitter 用户中，有 58% 的人投了赞成票。周一，特斯拉股价在纽约交易市场创下了 8 个月来的最大跌幅，高达 7.3%。结合他持有的 1.705 亿股特斯拉股票来看，价值约为 210 亿美元。

不管他最终是否会卖掉特斯拉 10% 的股票，这也不过是马斯克利用 Twitter 平台及其粉丝大军激发市场对特斯拉和其他创业公司兴趣的“保留节目”。这不是第一次也不会是最后一次，有的时候，这种行为甚至会从简单的开开玩笑变成离大谱的恶意炒作。

当然了，这也不是第一次他在 Twitter 上发表的言论对特斯拉股价产生影响。此前，他那条臭名昭著的“钱已到位（funding secured）”推文就引起了当局的愤怒。

此事的结果是，作为与美国证券监管机构达成和解的条件之一，这位 50 岁的高管在 2018 年同意在向投资者传达重要信息之前，必须先获得特斯拉律师的批准。目前，我们尚不清楚这位律师是否提前了解了马斯克在 Twitter 上发起的这次投票。

以下是马斯克用他的推文影响市场的典型案例：

1

就在上周，马斯克对赫兹全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc.）购买 10 万辆特斯拉（Teslas）作为其租赁车队的交易表示怀疑，并淡化了这项价值 42 亿美元的协议。第二天，特斯拉的股票下跌了 3%。

这并不是马斯克第一次质疑市场。10 月 25 日，他在 Twitter 上表示，特斯拉估值的变化（股价上涨了 12%）是“奇怪的”。对此他解释说，公司面临的问题是生产，而不是需求。

2

去年 5 月，马斯克在 Twitter 上掀起了一场风暴，他说自己将卖掉几乎所有的财产，不会再拥有房子，并发表了一个不同寻常的观点，即自己公司股票的价格（当时的股价经拆股调整后为 156 美元）太高了。此话一出，该公司股价应声下跌了 10%。然而，这种下跌是短暂的，在接下来的三天里，所有的损失都得到了弥补。

3

2019 年 2 月，马斯克在 Twitter 上称，特斯拉的年产量将达到约 50 万辆。几小时后，他又修改了自己对特斯拉今年将生产多少辆汽车的预测。这位电动汽车先驱表示，特斯拉预计到 2019 年底将以每年约 50 万辆的速度生产汽车。市场对这句话的反应是，股价下跌 3.7%。

4

马斯克最臭名昭著的 Twitter 发布于 2018 年 8 月，此后数周，市场就他打算将特斯拉私有化一事展开了热烈讨论。随后，该公司股价上涨了 11%，但之后几天涨幅下降，因为越来越多的人们开始怀疑他是否有能力完成这笔交易。

最后，人们开始发现这一切就是个愚蠢的笑话。420 美元，4 月 20 日，是美国大麻爱好者庆祝大麻文化传统节日。

马斯克最终交了 2000 万美元的罚款，以解决对他的欺诈指控，并不得不辞去董事长职务三年。特斯拉也为此支付了 2000 万美元的罚款。但马斯克并不后悔，后来他在 Twitter 上表示，罚款是“值得的”，并继续抨击美国证券交易委员会。

事实证明，这确实很“值得”。因为当时对特斯拉的估值为 820 亿美元，远远低于目前 1.17 万亿美元的市值。

5

在关于私有化要约的疯狂猜测中，马斯克发 Twitter 称，他已聘请高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）和著名硅谷收购公司银湖管理有限责任公司（Silver Lake Management LLC）的高管担任顾问。

然而，这并没有平息怀疑者的质疑，股价继续下跌，连续四天下跌 15%。

6

最后是一个愚人节的笑话，马斯克在 Twitter 上说，特斯拉已经“完全破产”了。此前，特斯拉接连传出一系列坏消息，包括产量不足、对其驾驶员辅助系统自动驾驶仪的监管审查以及穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）将其信用评级进一步下调为垃圾级。

所有这些因素加在一起导致特斯拉股价下跌了 8.1%。

当然了，马斯克在加密市场也有非常大的影响力，他的想法和 meme 让比特币、狗狗币和 Shiba Inu 的价格起起伏伏。