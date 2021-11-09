马斯克要卖掉特斯拉股票早有预兆，特斯拉股东：我们已经不意外了

北京时间 11 月 9 日早间消息，全球大型公司的首席执行官如果想抛售一点公司股份，他们往往会咨询专业的财务顾问团队，而美国电动车制造商特斯拉的掌门人马斯克有些特立独行，他向推特网站的粉丝们咨询此事。

上周六，马斯克在推特上进行了一次粉丝民意调查，问他们自己是否应该卖掉一成所持有的特斯拉股份。马斯克这一次抛售股份的目的并不是不再继续持有特斯拉股份，或是为了避免相关的税负，几个月前他就已经说明，要在今年年底前卖掉一部分特斯拉股票。

马斯克在推文中表示，最近一些人认为他迟迟没有大幅抛售获利不菲的特斯拉股票，是因为想避免巨额税收，因此他准备抛售持有的一成特斯拉股票，“你们是否同意这样做？”

在有效投票截止时间（11 月 7 日）之前，在所有投票者中，57.9% 支持马斯克卖出股份，42.1% 的粉丝则表示不支持。

本周一，受到马斯克在推特网站的民调影响，特斯拉股价大幅下跌了 4.84%，收于 1162.94 美元（最新的资本市值 1.15 万亿美元）。

不过实际上，对于一直关注马斯克动态的特斯拉股东来说，上述举动其实并未让他们感到意外。九月份，在美国“Code 大会”接受采访时，马斯克就表示过要卖出一部分特斯拉股票。

马斯克当时表示：“明年初，我有一大批特斯拉股票期权会过期，因此一大批期权会在今年四季度卖掉，我必须卖掉，否则就过期了。”

股票期权是马斯克从特斯拉获得薪资回报的主要方式。2012 年，马斯克曾经获得 2280 万股股票期权奖励，行权价格为每股 6.24 美元（可按照这个价格买到特斯拉股票），这批期权将会在 2022 年 8 月到期。目前特斯拉股票价格在 1200 美元左右，如果马斯克行使期权，他将立刻获得大约 300 亿美元的净账面收益。

不过，根据美国韦德布什证券公司的测算，马斯克在行使期权后将遭遇至少 100 亿美元的税负，为了纳税，马斯克需要考虑卖出一部分特斯拉股票。

值得一提的是，马斯克抛售股票的推特民调，一个大背景是美国民主党议员准备推动立法，对于美国的富豪阶层增加税负。而根据现有的法律，诸如股票这样的资产只有在卖掉之后才需要缴税（也就是实现了资本收益之后）。这样，以马斯克为代表的美国企业高管或者创始人，可以积攒亿万家产，但是因为没有抛售，因此并不需要承担实质性的个人所得税。

借着特斯拉股价的大幅上涨，马斯克的个人财富已经超过了 3000 亿美元，成为全球第一大富豪。对于上述对富豪征税的法案，马斯克予以批评。根据美国权威媒体的估算，如果这一法案变成真正的法律，马斯克未来五年之内一共面临 500 亿美元的税负。