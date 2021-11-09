小米 12 将至，全新旗舰现已通过国家无线电核准

IT之家 11 月 9 日消息，@数码闲聊站 此前透露，小米 12 系列标准版代号为 L2，将于这个月上产线，而高配版的 L1A 和 L1 量产会稍晚一点，MIX5 新旗舰正常迭代，进度比今年快。

现有数码博主发现，小米代号为 L2 的新旗舰手机今天正式通过了国家无线电核准，型号为 2201122C，但目前该机 3C 和工信部双证暂未公示，不过预计搭载高通骁龙新一代旗舰平台的小米手机已经在准备发布了。

值得一提的是，虽然该机尚未出现在其他地方，但IT之家发现小米近日有多款新品通过了 3C 认证，例如这款型号为 21121119SC 的 4G 机型。

根据此前曝光的消息，全新的小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 898 芯片，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，安兔兔跑分可能将首次突破百万。

此外，该机或将提供两套影像方案，其中一个为 5000 万像素超大底主摄方案，另一个方案则是会搭载 2 亿超高像素主摄，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。

还有消息称，小米 12 系列将分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及 50W 无线快充。值得一提的是，小米 12 标准版有望搭载 50MP 大底主摄，并配备百瓦快充和超大电池，同时机身厚度也相对纤薄。