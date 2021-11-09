特斯拉陶琳：有望见证完全由中国团队独立设计并生产制造的特斯拉车型上路

IT之家 11 月 9 日消息，第四届进博会正在进行，特斯拉全球副总裁陶琳今日出席，她在采访时表示：希望在中国本地化生产率近 100%。

“希望在不久的将来，不仅中国制造的（特斯拉）车型可以达到近 100% 的本地化生产率，或许还可以见证完全由中国团队独立设计并生产制造的（特斯拉）车型行驶在中国公路上”。

陶琳表示，“正如特斯拉首席执行官马斯克所说：‘我觉得中国就是未来’。我们对中国市场的未来发展充满信心。特斯拉很荣幸能够同其他伙伴一道，带来先端技术的同时将中国品质送往海外，为构建‘双循环’新发展格局贡献一份力量。”

IT之家了解到，目前特斯拉超级充电站在中国大陆已经突破 1000 座，还有 7600 多个超级充电桩、700 多家目的地充电站，全面覆盖 360 多座城市。

据称，特斯拉门店覆盖超过 58 座城市，可以 190 多家特斯拉中心和体验店、110 多家服务中心、12 家直营钣喷中心、60 多家交付中心组建起庞大且完善的服务网络。

此外，特斯拉还在上海设立了美国外的首个研发中心，而上海研发创新中心将以整车开发为基础，进行软件、硬件、电子、材料、动力及能源工程的开发，涉及硬件、流程和技术的开发工作，同时还将承担中国市场的应用适配和标准测试。