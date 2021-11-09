特斯拉纯电卡车将至：已在美国安装充电桩，年底首批交付

兵马未动，粮草先行！

11 月 9 日消息，据外媒报道，有外国网友发现特斯拉近期已经在内华达州工厂开始安装首个 Semi 卡车充电桩，以便服务即将推出的 Semi 电动卡车。

据悉，该充电桩设备已经开工月余，可达到兆瓦级别的输出功率。虽然目前 Semi 卡车只开始了小范围的预生产，距离正式交付仍有一段时间，但特斯拉已经开始在布局配套的充电设施了。

Semi 卡车的交付日期已经一拖再拖，日前百事可乐方面放出消息，特斯拉年底或将可以正式交付百事订购的第一批 Semi 卡车。现在 Semi 卡车充电桩已经开始在布局，相信更大范围的交付已经指日可待了。

一、10 月就已开工 输出功率高达数兆瓦

自 2017 年推出 Semi 电动卡车之后，特斯拉就一直在雄心勃勃地部署其 Megachargers 计划，目标是建立起一个为 Semi 电动卡车服务的超级充电网络。

推出计划时，特斯拉曾表示 Megacharger 充电站将可以在短短 30 分钟内为电动卡车增加 400 英里（约为 643 公里）的续航里程，并且该充电站还致力于为车主提供更低廉的电费。但自推出计划以来已经四年之久，直到上月，特斯拉才真正在内华达州超级工厂部署了第一个 Megacharger 充电站。

目前充电站内已经开始建造了充电桩。外媒推测，这款充电桩将实现非常高的输出功率，预计可达到几兆瓦。相比于特斯拉的 V3 充电桩的 0.25 兆瓦输出功率，这的确有了非常大的提升。当然，高输出功率则意味着对应更大的电池存储系统。

▲ 特斯拉的 V3 超级充电站

外媒猜测特斯拉将使用 Semi 卡车来满足其在内华达工厂和其他站点（尤其是加州的弗里蒙特工厂）之间运输货物的需要。

根据网友提供的图片来看，Semi 卡车的充电桩与之前的超级充电桩略有不同。至少从颜色上看，并非之前的红白相间，而是采用了黑白结合的颜色。但暂时不清楚这是否只是一个临时的包装。

▲ 特斯拉内华达工厂曝光的 Semi 卡车充电桩图片（左为放大图）

此外，目前这款 Semi 充电桩的连接器类型与具体的功率输出数据亦尚不明确。

二、年底可交付 Semi 卡车 将配备 4680 电池

尽管这款充电桩还没有真正完工，但不得不说，特斯拉在未雨绸缪这方面一直做得较为出色。现在各路消息都表明，也许 Semi 卡车马上就要真正交付上路了。

自 2017 年特斯拉正式推出 Semi 卡车之后，百事公司就下了 100 台车的订单，这也是特斯拉 Semi 卡车最大的订单之一。

日前，百事可乐 CEO 向媒体表示，预计将在今年年底前特斯拉可以正式向百事交付第一批 Semi 卡车。但特斯拉 CEO 马斯克也表示，目前由于电池供应有限，Semi 卡车的大批量交付依旧要等到明年。

此外，Semi 卡车还将搭载特斯拉最新的 4680 圆柱形电池，以支持更高的电量和更长的续航里程。

特斯拉产业生态不断完善

虽然受到目前供应链短缺的影响，特斯拉的各款车型的交付都有不同程度的延误。但好饭不怕晚，既然充电桩已经正式开工，可以预见的是 Semi 卡车的正式投入市场只是时间的问题了。

一直以来，特斯拉绝不仅仅局限于造车。从电池到充电站、甚至是卫星，马斯克与特斯拉的着力点一直是全产业的生态格局。随着上下游产业链的不断铺开，特斯拉的电动汽车王国在全世界开疆拓土的步伐也在不断加快了。