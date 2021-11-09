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除了买火车票，中国铁路 12306 App 还有这些实用功能（官方盘点）

2021/11/9 20:57:14 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 9 日消息，“帮我查下几号检票口？”“请问 xx 站内换乘需要多长时间？”“问一下我买的这趟车 6 号车厢与 11 号车厢相通吗？”...

中国铁路部门经常接到旅客来电咨询，关于乘车过程中遇到的小疑问，其实只要打开“铁路 12306”App 就一目了然。

我们在使用 App 时可能只顾着买票了，忽略了“出行向导”里很多实用的功能。下面是铁路 12306 带来的官方介绍。

站内导航

“站内导航”可以清晰全面的看到车站全方位示意图，候车室、母婴室、便利店等位置可以轻松找到。

车站大屏

“车站大屏”可以查询所乘车次正晚点、候车室、检票口等信息。

换乘时间

“换乘时间”可以提供站内、同乘站换乘时间，可供旅客参考，合理安排时间。

列车状态

“列车状态”可以看到列车经停站的时间等信息，还可以查看列车型号、餐车等信息。

这里特别注意一点，学会看车型车厢很重要，因为有的车次是不通的。即使你是 8 号我是 9 号，也是咫尺天涯见不到面。

重联列车组是两列 8 辆编组动车组联挂运行，有 16 节车厢，但 8 车和 9 车并不相通。

长编组动车组有 16 节，甚至 17 节车厢，如果邂逅长编组车型时，所有车厢便是贯通的。

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关键词：中国铁路12306

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