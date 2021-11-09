12306 App 上新：已支持买船票，轻松跨越琼州海峡

IT之家 11 月 9 日消息，据中国铁路官微消息，铁路 12306 App 上线“铁水联运”服务，一次购票，就能在火车、轮船、巴士间无缝换乘。

众所周知，海南岛四面环海与大陆并不相连，除了乘坐飞机跨越琼州海峡，这里还有一条能让火车漂洋过海的“隐形”跨海铁路。

粤海铁路在全国路网中有着举足轻重的地位，通过“两线一渡”的运输模式，利用铁路轮渡将海南岛上的铁路线与全国路网连成一脉。

随着江湛铁路开通运营，粤西与珠三角实现高速互联。以前，乘坐动车组前往海南的旅客，在抵达湛江西站后需要换乘巴士前往徐闻北港，再乘坐轮渡过海。IT之家了解到，此次“铁水联运”产品正式上线铁路 12306 App，让乘坐动车组的旅客实现“一次购票”即可完成火车、轮渡、巴士之间无缝换乘，轻松跨越琼州海峡。

如何购票？

1. 打开铁路 12306 App

2. 在菜单中点击“铁水联运”

从全国各车站（除湛江西站），前往海南的旅客，可选择购买“铁水联运”产品。

从湛江西站前往海南的旅客，可选择购买“公水联程”产品。

如何乘车/船？

购买相关客票的旅客，可凭身份证或乘车二维码乘坐火车、汽车和轮渡，订单信息可在“铁水联运”界面右下角查询。

每天 9 时 10 分至 19 时 10 分，每隔 40 分钟就有一趟巴士在湛江西站接旅客前往港口乘坐轮渡。

具体开车时间，可能根据实际情况变动。

怕迷路的小伙伴不用慌，湛江西站、徐闻北港、南港码头和海口东站等地均设有换乘中心，铁路工作人员会为您提供咨询及引导服务。

“铁水联运”界面还设置了防控专区、换乘指南、退改签说明等，旅客可根据出行需求进行查询。