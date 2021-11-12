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小米手机 MIUI 主题透明壁纸功能全面下线：与第三方应用冲突、安卓 12 底层不支持

2021/11/12 21:19:56 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 12 日消息，据网友反馈，小米手机 MIUI 系统中的透明壁纸功能宣布全面下线。

下线通知显示：因透明壁纸与三方应用冲突、Android 12 底层不支持的原因，较大影响用户的使用体验，故下线该功能。

IT之家获悉，此前小米 MIUI 系统测试并上线了透明壁纸功能，可以选择开启或屏蔽透明壁纸的应用，被屏蔽后的应用将不展示透明壁纸效果，透明壁纸的透明度可以调节，支持自定义，主打个性好玩。

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关键词：小米手机MIUI 12

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