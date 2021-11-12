广西首个高铁物流基地开工建设

IT之家 11 月 12 日消息，11 月 11 日上午，南宁高铁物流基地建设启动仪式在广西南宁市青秀区南宁第二动车所西侧举行，这是广西首个高铁物流基地，也是全国第二个开工建设的高铁物流基地。南宁高铁物流基地建成之后，将有效发挥高铁成网优势，打造铁路高端物流服务品牌、完善区域快递物流服务体系，有力推进西部陆海新通道建设形成新的格局。

IT之家获悉，高铁快递物流主要是依托高铁载客动车组、确认车、专门高铁快运动车组等运输工具及配套集装化器具，提供大容量、快速、准时、绿色、安全的干线运输服务。

据了解，南宁高铁物流基地毗邻南宁第二动车所，距离南宁东站 3.1 公里，占地面积 1280 亩，建筑规模 30 万平方米，计划总投资 19.7 亿元。功能规划分别为高铁快运装卸作业区，高铁快运中转作业区，快递冷链物流区，综合配套服务区，增值创新发展区等五大功能区，形成“一心一轴两片”的空间布局。

南宁高铁物流基地一期工程计划将于明年上半年建成，设计 4 条高铁列车装卸车作业线，并与南宁第二动车所实现直通。届时，南宁高铁物流基地可在货物的集结、装卸、安检及配送提供“一站式”服务，成为智慧交通和智慧物流的实施基地。