小米 MIUI 12.5 增强版第三批稳定版发版计划公布：小米 11 青春版/9/Civi、Redmi Note 11/Pro...

IT之家 11 月 12 日消息，据小米官方人员发布，MIUI12.5 增强版第三批稳定版发版计划来了。

2021 年 11 月 12 日稳定版内测开始逐步推送，顺利情况下会于 2021 年 12 月下旬左右完成全量推送，包含以下机型:

Xiaomi Civi、Redmi 9、Redmi 10X 4G、Redmi Note 11 Pro、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi 10X、Redmi 10X Pro、Redmi Note 11 5G、小米平板 5、Redmi K30 5G、Redmi K30i 5G、Redmi K30、小米平板 5 Pro 5G、小米平板 5 Pro、小米 CC9 Pro、小米 11 青春版、Redmi K40 游戏增强版、Redmi K20 Pro、小米 9、小米 9 Pro、Redmi Note 8 Pro、小米 CC9、小米 9SE、小米 CC9 美图定制版、Redmi K20。 注：由于第三批机型较多，机型的外发时间会有些差别，还没收到升级的米粉朋友还请耐心等待。部分功能、服务以及优化效果可能因系统版本、手机型号不同存在差异，请以实际为准。

IT之家获悉，此前 MIUI 表示，MIUI12.5 增强版支持以下特性：

①液态存储, 使用 36 个月后读写衰减不到 5%，让手机久用如新

②原子内存，超精细内存管理，精细化压缩内存占用，后台驻留能力提升 64%

③焦点计算，51 个核心场景流畅全面加速，CPU 使用率下降 15%，电量平均节省 8%

④智能均衡，对硬件性能功耗智能调配，让顶尖硬件绝大部分时候运行在均衡的舒适区

⑤修复集中反馈的系统头部问题 160 个，系统应用问题 224 个