科学家精确测量中子的电磁结构：解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题

IT之家 11 月 13 日消息，据高能物理研究所，北京谱仪 Ⅲ（BESⅢ）国际合作组精确测量中子的类时电磁形状因子，实验结果解决了长期存在的光子-核子耦合反常的问题，并观测到中子电磁形状因子随质心能量变化的周期性振荡结构。

中子和质子统称为核子，是构成可见物质世界的主要成分。迄今为止，核子的内部结构仍有许多未解之谜。例如，长达二十余年的光子-核子相互作用之谜。1998 年，FENICE 实验首次测量了中子的类时电磁形状因子，实验结果表明光子-中子相互作用强于光子-质子相互作用，与夸克模型预期不符。

解决上述谜题需要精确测量核子的电磁形状因子，其是物理学家用来描述核子内部结构，特别是电密度或磁密度分布的一类基础观测量。

然而，相关实验测量比较匮乏，原因在于电中性的中子在探测器中难以探测。

BESⅢ 国际合作组采用能量扫描方法，在能量区间（质心能量 2.0-3.08GeV）剖析了正负电子对湮灭到中子-反中子对过程。研究获得了目前中子电磁形状因子最精确的测量结果，与 FENICE 实验结果相比，平均测量精度提高了约 30 倍。科研人员结合 BESⅢ 国际合作组先前获得的质子研究结果，得到了光子-质子（中子）相互作用截面之比。该结果表明光子与质子耦合更强。

此外，实验团队还观测到中子电磁形状因子分布中的一个周期性振荡结构。该振荡分析受到另一项基于 BaBar 实验结果的启发。不同之处在于质子的电磁形状因子围绕修改的偶极分布振荡，而中子的则围绕偶极分布振荡。上述结果是理解核子电磁形状因子的重要研究进展。

IT之家了解到，11 月 8 日，相关研究成果作为封面文章，发表在《自然-物理》（Nature Physics）上。