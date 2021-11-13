马斯克再抛 120 万特斯拉股票：本周累计抛售 70 亿美元

北京时间 11 月 13 日上午消息，据报道，利用公司市值飙升至 1 万亿美元的迅速上涨机会，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）本周出售了高达 69 亿美元（约 440.91 亿元人民币）的特斯拉股票。

美国证券交易委员会（SEC）的最新文件显示，当地时间周五，马斯克再次售出 120 万股特斯拉股票，套现逾 12 亿美元。这部分股票由马斯克的信托基金持有。受此影响，特斯拉本周累跌逾 15%，为 2020 年 3 月以来的最大单周跌幅，本周市值蒸发了 1895 亿美元（约合 12088 亿元）。 昨日，特斯拉股价收于每股 1033.42 美元。今年以来，特斯拉股价已上涨逾 46%。

这是马斯克本周进行的一系列股票交易中的最新一笔。SEC 之前的文件显示，马斯克的信托基金在当地时间 11 月 9 日和 10 日出售了 443.4 万股股票，价值约 50 亿美元。

11 月 11 日，马斯克又通过多笔交易，出售了 639,737 股股票，价值约 6.8 亿美元。在再加上 11 月 12 日出售的这 120 万股，马斯克本周总计抛售了约 636 万股特斯拉股票，总价值近 70 亿美元。

按照马斯克在 Twitter 上的承诺，出售其持有的 10% 的特斯拉股票，即 1705 万股，则马斯克本周出售的这 636 万股股票，占其承诺出售数量的 30%。接下来，马斯克还需出售约 1069 万股特斯拉股票。

本周的大规模抛售，也是马斯克自 2016 年以来首次卖出特斯拉股票。以资本市场的标准衡量，马斯克此次抛股规模巨大，甚至令大多数公司的 IPO（首次公开招股）相形见绌。

为此，马斯克的抛售行动也引发了一些市场担忧。有投资者认为，此次股票出售，加上特斯拉的高估值，可能暗示其股价的上涨趋势即将结束。

但也有分析人士指出，参考亚马逊、微软和 Facebook 等公司创始人的抛售纪录和股价走势将，马斯克此次抛售公司部分股票，从长远来看不会拖累特斯拉的股价。

截至 11 月 10 日，即马斯克抛售 50 亿美元的特斯拉股票后，他仍是特斯拉最大的单一股东，持股约 15.5%。相比之下，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）持有亚马逊约 14% 的股份，而马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）拥有 Facebook 母公司 Meta Platforms 约 14% 的股份。