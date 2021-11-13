微软 Win11 Build 22000.346 Beta/Release 预览版发布：修复文件资源管理器/上下文菜单性能 Bug（附更新内容大全）

IT之家 11 月 13 日消息，据 Windows 博客发布，微软正在为 Windows 11 进行另一次累积更新，这次更新解决了新操作系统中的几个错误 Bug。在 Beta 和 Release Preview 预览版频道中，微软正在测试 Windows 11 Build 22000.346（KB5007262），对文件资源管理器、新通知中心等进行修复。

正如我们在以前的报告中指出的那样，Windows 11 文件资源管理器在一些设备上存在着 Bug。例如，当打开上下文菜单时，文件资源管理器中的一个 Bug 会减慢性能。同样，一些用户报告说，当你在资源管理器窗口内，甚至在桌面上右键点击一个文件或文件夹时，上下文菜单反应会变得滞后。

在 Windows 11 中，微软已经改变了上下文菜单的设计，以解决长期以来的性能问题，并优先考虑常用的选项，如复制、剪切、重命名。不幸的是，此举导致了各种与上下文菜单相关的问题，而且似乎也影响了整个操作系统的可靠性。

值得庆幸的是，上下文菜单问题将在未来的版本中得到修复，微软也正在为文件资源管理器进行其他错误 Bug 修复。

Windows 11 Build 22000.346，现在面向 Beta/Release Preview 频道发布，最终修复了一个影响文件资源管理器和桌面上下文菜单中依赖上下文菜单的快捷标签应用的 Bug。当你选择使用单次点击来打开一个项目时，这个问题就会发生。

IT之家获悉，另一个导致文件资源管理器在关闭窗口后停止工作的错误 Bug 已经被修复。

除了文件资源管理器，Windows 11 Build 22000.346 还包含操作系统其他区域的错误 Bug 修复，包括设置应用中的 Windows Update 历史页面。

对于任务栏，只有一个错误 Bug 的修复，即当你悬停在任务栏的图标上时，会导致闪烁的问题。

表情符号和通知中心的改进

此外，微软现在引入了对 Emoji 13.1 的支持和更新的表情符号字典。

另一个错误 Bug 已经得到修复，即未读通知出现不正确或数字没有出现在通知区的圆心的问题。

这些错误修复将在 11 月晚些时候或 12 月初在生产频道发布。

下面是 Windows 11 Build 22000.346 更新日志

修复了影响 PowerShell 7.1 及以后版本上 Appx PowerShell cmdlet 功能的问题。

修复了导致一些用户在启动时看到意外的“损坏图像”错误信息对话框。

修复了导致 searchindexer.exe 在远程桌面环境下的卸载操作中停止响应的问题。

修复了影响 SearchFilterHost.exe 进程打开的问题。

增加了对斐济共和国 2021 年夏令时取消的支持。

修复了导致具有某些处理器的设备从休眠状态唤醒时停止响应的问题。

修复了 wslapi.dll 中的 COM 初始化问题，它可能导致调用进程停止工作。

修复了 Hyper-V 虚拟机总线（VMBus）中的问题，该问题导致 Windows Subsystem for Linux（WSL）虚拟机在连接磁盘时偶尔会超时。这个问题也使该工具无法启动。

修复了影响休眠后系统内存管理单元（SMMU）故障处理的问题。

修复了在启用 Hyper-V 后导致系统停止工作的问题。

修复了导致在启动时或在后台无法将设备组策略对象自动应用到域上具有某些处理器的设备。

修复了导致服务器管理器 cmdlet 返回失败的问题。因此，许多软件定义的数据中心（SDDC）的验证在安装可选的功能时失败。

增加了在接口上配置小于 576 字节的互联网协议版本 4（IPv4）最大传输单元（MTU）的选项。

修复了导致 get-winevent 失败的问题，错误是 InvalidOperationException。

修复了不正确地渲染一些可变字体的问题。

修复了当你使用 Meiryo UI 字体和其他垂直字节格式字体时，会以错误的角度显示字形。这些字体在日本、中国或亚洲其他国家和地区经常使用。

增加了促进某些跨浏览器的数据传输的功能。

修复了在 Internet Explorer 中打开对话框时出现的问题。

[更新] 修复了影响 Internet Explorer COM 自动化方案的问题。

修复了当你在使用输入法编辑器（IME）时复制和粘贴文本，会导致 Internet Explorer 停止工作的问题。

修复了导致某些应用程序中输入停止响应的问题。这个问题发生在有触摸板的设备上。

修复了影响 Windows UI Library 3.0 (WinUI 3) 应用程序中 WebView2 控件的触摸键盘部署问题。

修复了 ctfmon.exe 中的内存泄漏问题，该问题在不同的编辑客户端之间切换时发生。

为有错误电话号码的地区更新了 Windows 激活的电话号码。

修复了已知的问题，当连接到 Windows 打印服务器上共享的远程打印机时，会导致错误代码 0x000006e4, 0x0000007c, 或 0x00000709。

修复了影响到支持 USB 互联网打印协议（IPP）的 USB 打印设备的问题。这个问题使这些 USB 打印设备无法完成安装。

修复了导致某些 USB 打印安装程序在用户插入打印机后报告说他们没有检测到打印机的问题。

修复了当调用 microsoft-edge: 链接时，操作系统功能可能被不适当地重定向的问题。

修复了当你配置通用路由封装（GRE）虚拟专用网络带宽限制时，该问题会阻止软件定义网络（SDN）虚拟机工作。

修复了可能导致 GetCommandLineA () 的返回值在某些开发者场景中为小写的问题。

修复了初级刷新令牌（PRT）更新问题，该问题在虚拟专用网络连接离线时，虚拟专用网络用户使用 Windows Hello for Business 登录时发生。用户在 Azure Active Directory-Conditional Access 中为用户登录频率（SIF）配置在线资源收到意外的认证提示。

增加了表示组织的政策管理用户的位置隐私设置消息。当隐私设置由“管理从 Windows 10 和 Windows 11 操作系统组件到微软服务的连接”中记录的组策略控制时，该消息会出现。

修复了导致 Windows Defender 应用程序控制错误地比较两个文件版本号的问题。

增强了 Microsoft Defender for Endpoint 识别和拦截勒索软件和高级攻击的能力。

修复了可能导致 Windows Mixed Reality 在你戴上设备时启动的问题。即使你关闭“当我的设备存在传感器检测到我戴着它时启动混合现实门户”选项，这个问题也会发生。

修复了影响 Xbox One 和 Xbox Series Audio 外设的音频失真问题，并在你使用它们的空间音频时发生。

修复了导致 AltGr 键在远程桌面客户端正在运行或 RemoteApp 被断开时停止工作的问题。

修复了导致快速设置中的编辑按钮和电池图标间歇性地消失的问题。

修复了影响通知区中焦点辅助按钮的问题，为屏幕阅读器提供了无障碍名称。

更新了 Windows 表情符号的几个方面。作为迭代和持续工作的一部分，为这个版本做了以下改进。

将 Segoe UI Emoji 字体中的所有 emoji 更新为 Fluent 2D emoji 样式

包括对 Emoji 13.1 的支持，其中有：

・ 更新表情符号词典

・ 增加了在所有支持的语言中搜索 Emoji 13.1 的功能

・ 更新了 Emoji 和更多面板，以便你可以在应用程序中输入表情符号