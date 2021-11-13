华为 nova 9 港版手机及鸿蒙 HarmonyOS 2 体验版将在 11 月 15 日发布

IT之家 11 月 13 日消息，Huawei Mobile 香港官方帐号发布，HarmonyOS 2 体验版将与 HUAWEI nova 9 同步登场！

IT之家获悉，华为表示，HUAWEI nova 9 香港用户可于 11 月 15 日起开始陆续为手机升级，HarmonyOS 是华为开发的新一代智能终端机操作系统，为不同设备智能化、互联协同提供统一语言，绝对能够为大家提供流畅、简捷、无缝连接的全场景交互体验!

重点功能包括:

全新服务卡片功能，随心定制个性化桌面，效率与颜值兼备

超级终端功能，一指一拉连接各 HarmonyOS 2 的全场景智能产品，尽情使用互联协同功能

全新多机位拍摄模式，手机同平板镜头相互连结，突破单设备的视角束缚

遥控手机拍照功能，HUAWEI WATCH 3 系列可遥控拍摄、控制手机播放音乐及备份手机的录音笔记等

多屏协同功能，HarmonyOS 2 的手机、平板或笔记本电脑可以相互提取相片及影片，大大提升工作效率及生产力

HUAWEI nova 9 用户可于 2021 年 11 月 15 日起陆续通过“我的华为”应用程序升级至 HarmonyOS 2 体验版。