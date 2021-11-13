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三星明年将发布 52 款机型，Galaxy Z Flip 4/Z Fold 4 折叠屏手机要卖掉 1000 万台

2021/11/13 19:46:39 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 13 日消息，据 SAMMOBILE 报道，三星凭借 Galaxy Z Flip 3 和 Galaxy Z Fold 3 打破了折叠屏手机的销售纪录，仅在韩国的销售数字就超过了 100 万台。据报道，三星公司的目标是销售 700 万台第三代折叠屏设备。现在，三星公司似乎正在为其明年的折叠屏手机设定更高的目标。

根据 TheElec 的一份新报告，2022 年三星的智能手机阵容将由 52 个机型组成。三星的目标是在 2022 年第三和第四季度生产约 1000 万台 Galaxy Z Flip 4 和 Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机。这意味着，该公司的目标是销售至少 1000 万台下一代折叠屏设备。如果三星继续以更耐用的设计和更好的规格改进其折叠屏设备，这当然是可能的。

该报告还称，三星的目标是在 2022 年生产近 3800 万部 Galaxy S22 系列智能手机。IT之家获悉，该公司还可能寻求销售超过 900 万部 Galaxy S21 FE，预计将在 2022 年 1 月正式上市。谈到 Galaxy A 系列（Galaxy A13、Galaxy 33 5G 和 Galaxy A53 5G），三星的目标是生产 7800 万部。

三星是目前折叠屏智能手机的最大倡导者。该公司已经在全球发布了三代折叠屏手机。随着 Galaxy Z Flip 3 和 Galaxy Z Fold 3 的推出，该公司降低了价格，同时提供了比其前代更强大的设计和改进的规格。

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