曝华为新折叠屏设备正测试屏下指纹和新显示技术，预计将正常发布，Mate50 系列明年 Q1 见

IT之家 11 月 3 日消息，此前有消息称华为将推出一款搭载海思麒麟 9000 的上下翻盖式的小屏内折手机，形态或许可能类似于三星 Galaxy Z Flip，或命名为 Mate V，预计将会在第四季度到来，但依然是 4G 机型。

据悉，华为于 2019 年 2 月 24 日 日发布了旗下初代折叠屏手机 Mate X，后于 2020 年 2 月 24 日推出了华为 Mate Xs，再就是今年 2 月 22 日发布了新一代折叠屏手机 Mate X2。如此来看，华为折叠屏手机发布周期一般会定在每年的 2 月底。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，他的消息来源表明华为正在为新一代折叠屏设备测试屏下指纹和 pol less oled 技术，预计新款 Mate X3（暂称）还会正常更替。

此外，他还透露基于高通新平台（sm8450，或命名为骁龙 898）的华为 Mate50 系列也将在明年第一季度到来。

IT之家了解到，三星显示为推出无偏光显示屏开发了一种新技术，他们将其称为 POL-LESS OLED，类似的技术在 BOE 被称作 COE，而天马称为 CFOT。目前使用 POL-LESS 工艺制造的原型将亮度提高了 20％至 30％，并且将 POL-LESS 和 LTPO 结合使用可减少 30％以上的功耗。

值得一提的是，上个月底有消息称华为 Mate50 系列已经在供应方面取得重大突破，未来将会如期而至，但从各大数码博主的消息来看该机似乎依然是采用高通芯片的 4G 机型。

《消息称华为 Mate 50 系列已经在供应方面取得重大突破：未来将会如期可至》