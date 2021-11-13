通用汽车正打造军用纯电动悍马 SUV，用于轻型侦查用途

IT之家 11 月 13 日消息，根据外媒 electrek 报道，美国通用汽车近期表示，正在与美国军方交流，为军方打造一款纯电动悍马原型车。这款车将基于民用版纯电悍马打造，用于轻型巡逻用途（eLRV），有望于 2022 年推出。

目前通用已经决定发布首款民用纯电动版悍马，预计于 2023 年正式发售。通用军用车的设计制造由 GM Defense 部门负责，主要对接美国陆军。eLRV 悍马车如果被军方采用，将会在军事项目中应用。

根据 CNBC 的一份报告，GM Defence 部门计划修改这款车的框架、电动机和电池，以满足军事规格。通用官方人员表示，原型车可能看起来与民用版十分不同。

该部门高级工程副总裁 Rick Kewley 表示，公司预计于明年开始组装悍马 eLRV 原型车，用于测试和评估。截至今年 5 月，美国陆军已经与通用在内的 10 家不同公司就纯电动汽车进行了解 。

据IT之家了解，通用汽车此前已经与美国军方签订了一份价值 2.143 亿美元的合同，用于购买雪佛兰品牌的汽车汽车。美国国防部副部长本周一参观了通用汽车的设施，并特别关注了电动汽车的研发。外媒报道称，她表示国防部对电动汽车应用于军队的想法“十分赞同”，但是对充电等基础设施的问题表示担忧。