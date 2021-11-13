天龙首款真无线耳机 C630/C830 国行上架：638/1278 元

IT之家 11 月 13 日消息，日本老牌音响厂商天龙 DENON，于 2021 年 9 月推出了该品牌首款 TWS 真无线耳机，型号分别为 AH-C630W、AH-C830NCW。目前，两款耳机已经在国内发售，到手价分别为 638 元、1278 元。

天龙两款耳机均为入耳式设计，均提供黑白两色，支持蓝牙 5.0 以及 AAC/SBC 音频编码。其中 C630 耳机不支持主动降噪，C830 支持主动降噪。

天龙 AH-C630W 配备 10mm 大直径动圈单元，经过天龙音响大师调试，带来广阔的空间感和动态。耳机单只仅重 4.7g，外形采用人体工学设计，贴合耳道。此外耳机配重方面采用低重心设计，不易滑落。

续航方面，这款型号单只支持 4.5 小时续航，结合充电盒可以使用 18 小时。此外，产品还具有 IPX4 级别防水能力，支持单只耳机独立使用，兼容语音助手

耳机提供仙羽白、魔岩黑两种颜色，表面哑光处理，售价 638 元。

天龙 AH-C830NCW 耳机造型类似第一款，区别是产品表面为镜面处理。这款耳机采用 11mm×10mm 椭圆形动圈单元，音质也有所提高。

这款耳机单边搭载三颗麦克风，分别用于通话和降噪。耳机具有波束成形技术，在嘈杂环境也能保证通话时的音质。

续航方面，天龙 AH-C830NCW 耳机关闭降噪时续航 6 小时，开启后续航 4.8 小时。结合充电盒，续航可达 24/19 小时。耳机柄支持触摸操作，可以切换降噪模式，开启通透模式、呼叫语音助手。耳机内置佩戴检测传感器，摘下后会自动停止播放音乐。

两款耳机参数对比：

IT之家了解到，天龙 AH-C830NCW 耳机目前售价 1278 元。今日购买 C630/C830 耳机，均可以享受 6 期免息。