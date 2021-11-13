消息称德国柏林第二家苹果 Apple Store 零售店将在几周内开业

IT之家 11 月 13 日消息，据 9to5 Mac 报道，8 年前，苹果公司开设了柏林第一家 Apple Store 零售店。现在，自 2021 年开始，关于第二家零售店的传言越来越多，因为施工似乎已经完成。

德国网站 iFun 称，在关注柏林“一个有趣的物业”的施工进展近五年后，他们预计苹果将在未来几周内公布第二家 Apple Store。

尽管苹果公司仍未确认这件事情 —— 最近一次（重新）开业的 Apple Store 是在洛杉矶 —— 但有很多迹象表明，这家库比蒂诺公司将在德国推出新的 Apple Store。

根据该媒体，来自波兰的室内设计公司 Kontin，一直在与新的苹果 Apple Store 合作，如在巴塞尔、巴黎和维也纳，几周前在 Instagram 上发布“我们本周完成了柏林的最后工作”，这与照片一起证实了这确实是新的苹果 Apple Store。

另一件表明这家 Apple Store 即将揭开面纱的事情是，它的黑色木质包层已经被拆除，现在其他建筑里的人们可以开始看到更多关于这座建筑的信息。

不过，我们仍需要等待苹果公司官宣柏林新 Apple Store 开业的信息。