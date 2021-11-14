《刺客信条》系列前首席编剧回归育碧

IT之家 11 月 14 日消息，据 VGC 报道，今年早些时候离职的《刺客信条》系列著名编剧 Darby McDevitt 已经重新回归育碧。

在育碧蒙特利尔的十多年里，McDevitt 为《刺客信条：启示录》《刺客信条：黑旗》《刺客信条：大革命》《刺客信条：起源》和《刺客信条：英灵殿》编写了故事和对话。

McDevitt 于今年 3 月离开育碧，表示他想进行“新的冒险”。然而，在附近的蒙特利尔开发商 Illogika 工作了 7 个月后，育碧向 VGC 证实，他现在已经重返《刺客信条》系列的工作。

Darby McDevitt 在一份声明中告诉 VGC：“是的，我已经回到了育碧！在思考过去一年的职业生涯时，我专注于探索新想法和未知领域的渴望。令我高兴的是，这就是要在《刺客信条》上做的工作。我很高兴继续我的旅程。”

IT之家了解到，育碧的下一部《刺客信条》作品名为《刺客信条：无限》，该游戏将是一款类似《GTA Online》的长效性服务型游戏，开发商将随着时间的推移不断为其加入新的内容，以便让玩家能够持续游玩。

此外，据 Kotaku 报道，育碧加拿大将提高其工作室员工的工资，为了解决“该地区日益激烈的竞争”。根据 Kotaku 的消息来源，育碧在过去几年一直在流失顶级人才，谷歌、Facebook、拳头游戏和腾讯等公司对人才的竞争加剧。